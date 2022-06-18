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В Уфе «Лексус» сбил мальчика на самокате

18 июня 11:09
Фото: скриншот видео ГИБДД по Уфе
ДТП произошло в Кировском районе города. Пострадавшего отпустили после оказания медицинской помощи.

17 июня в четвертом часу дня водитель 2000 года рождения за рулем «Lexus RX350» во дворе дома № 21 по ул. Испытателей сбил 7-летнего мальчика. Как следует из видео, опубликованного пресс-службой ГИБДД по Уфе, мальчик неожиданно выехал на самокате из-за припаркованных автомашин.

Как уточняется, мальчик получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

Всего за минувшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 75 ДТП, в которых пострадали 10 человек, их них двое несовершеннолетних. Из 530 зафиксированных нарушений 34 нарушения требований ПДД пешеходами, 26 раз водители не уступили дорогу пешеходам.

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