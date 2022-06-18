В Уфе «Лексус» сбил мальчика на самокате

Всего за минувшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 75 ДТП, в которых пострадали 10 человек, их них двое несовершеннолетних. Из 530 зафиксированных нарушений 34 нарушения требований ПДД пешеходами, 26 раз водители не уступили дорогу пешеходам.