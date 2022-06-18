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В Башкирии разработают единую для «Большого Урала» навигацию и маршруты для туристов

18 июня 09:58
Фото: 1MI
Предполагается, что такие изменения повысят мобильность туристов, а также обеспечат стабильный приток гостей на Средний Урал.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработан туристический территориальный проект — макрорегион «Большой Урал». В него вошли Башкирия, Пермский край, Свердловская и Челябинская области. Здесь будет сформирована единая туристская навигация, сеть визит-центров и придорожная инфраструктура. Также запланирована разработка межрегиональных пешеходных, водных, вело- и снегоходных маршрутов, единые стандарты обслуживания на маршрутах, запуск железнодорожных и авиачартеров.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

#Новости#Туризм#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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