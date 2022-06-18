Лизинговый фонд Башкирии проводит прием заявок на предоставление техники

— Льготный лизинг — это возможность для начинающих и действующих предпринимателей приобрести новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудование. При поддержке Лизингового фонда предприниматели и самозанятые могут получить промышленное и технологическое оборудование, медицинское, реабилитационное, спортивное оборудование, сельскохозяйственную технику и оборудование, спецтехнику и автотранспортные средства, кроме легковых автомобилей и мотоциклов. Данной мерой уже воспользовались предприятия в сфере сельского хозяйства, которые занимаются производством минеральных удобрений, переработкой молока. Приобретенные основные средства позволили увеличить производственные мощности и повысить качество производимой продукции, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.