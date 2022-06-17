Уфимский троллейбус прекращает свою работу

Уже в ближайший понедельник 20 июня в Уфе прекратит работу троллейбус под номером 3, осуществляющий перевозки по маршруту «Торговый комплекс „Центральный“ — СТО». Сделала это администрация столицы не по своему желанию, а по просьбе организации обслуживающей маршрут. Организация эта и обратилась в мэрию с заявлением с просьбой прекратить работу маршрута из-за низкого пассажиропотока и как следствие его нерентабельности
В мэрии поспешили сообщить жителям города, что прекращение работы троллейбуса № 3 не должно доставить им неудобств. Так были озвучены альтернативные варианты проезда на общественном транспорте — из микрорайона «Затон» в направлении центра без пересадок идет автобус № 30 «СТО — ТСК «Пушкинский» и № 107 «Уфа — Суровка».