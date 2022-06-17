mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимский троллейбус прекращает свою работу

17 июня 10:01
Фото: 1MI
О прекращении работы электротранспорта с 20 июня сообщили в мэрии Уфы 17 июня

Уже в ближайший понедельник 20 июня в Уфе прекратит работу троллейбус под номером 3, осуществляющий перевозки по маршруту «Торговый комплекс „Центральный“ — СТО». Сделала это администрация столицы не по своему желанию, а по просьбе организации обслуживающей маршрут. Организация эта и обратилась в мэрию с заявлением с просьбой прекратить работу маршрута из-за низкого пассажиропотока и как следствие его нерентабельности

В мэрии поспешили сообщить жителям города, что прекращение работы троллейбуса № 3 не должно доставить им неудобств. Так были озвучены альтернативные варианты проезда на общественном транспорте — из микрорайона «Затон» в направлении центра без пересадок идет автобус № 30 «СТО — ТСК «Пушкинский» и № 107 «Уфа — Суровка».

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48