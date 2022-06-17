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Колл-центр по выплатам на детей от 8 до 17 лет заработал в Башкирии

17 июня 09:10
Фото: Антон Засимов / 1MI
По вопросам о выплатах для семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет, теперь можно будет обратиться по номеру Ситуационного центра республики, сообщили 17 июня в ЦУРе

В Башкортостане начиная с 17 Ситуайионный цетр республики начинает приём звонков от граждан по вопросам о выплатах для семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Об это сообщили сегодня в ЦУРе.

Сообщается, что по всем вопросам граждане смогут обратиться по номеру +7 (347) 218-19-19 и 122 (доп. 2) каждый день с 8.00 до 20.00.

Как отметила директор уфимского филиала Республиканского центра соцподдержки населения Аэлита Салихкулова, количество обращений со стороны граждан в последнее время увеличилось, в связи с чем появление ситуационного центра поможет операторам.

Также, по словам Салихкуловой, номер центра соцподдержки +7 (347) 200-80-80 продолжает действовать.

Отметим, что ранее ситуацию с возросшим количеством обращений по детским выплатам прокомментировал глава региона Радий Хабиров. По словам руководителя республики, порядок предоставления выплат объяснили не до конца.

В республике также запустили телеграм-бота, куда жители республики могут обратиться по вопросам о выплатах. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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