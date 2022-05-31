В Башкирии заработал чат-бот в Telegram по вопросам детских выплат с 8 до 17 лет

В Башкирии уже работает аналогичный бот по вопросам выплат с 3 до 7 лет, о нем рассказали на брифинге по соцподдержке семей с детьми в мэрии Уфы 31 мая.

ЦУР Башкирии совместно с Пенсионным фондом России по Башкирии запустил чат-бот по выплатам на детей в возрасте с 8 до 17 лет. Чат-бот по выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет запущен еще на прошлой неделе. Чат-бот ответит родителям и опекунам на самые актуальные вопросы о выплатах, учитывая то, кому они полагаются, как правильно подать заявление и что делать в случае если в назначения пособия с 8 до 17 отказано. Прямая ссылка на бот-помощник в Telegram – здесь. Также на брифинге в мэрии Уфы родителям рекомендовали искать информацию на сайте республиканского сайта соцподдержки населения, так как там размещены подробные ответы на большинство вопросов которые чаще всего возникают у родителей.

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