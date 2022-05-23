Хабиров заявил, что правила выплат с 3 до 7 и с 8 до 17 лет «не до конца объяснили»

Хабиров заявил, что правила выплат с 3 до 7 и с 8 до 17 лет «не до конца объяснили»
Хабиров заявил, что правила выплат с 3 до 7 и с 8 до 17 лет «не до конца объяснили»
Вчера, 10:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Наличие проблемы с назначением выплат и меры по их преодолению обсудили на оперативке в правительстве Башкирии 23 мая.

На оперативке в правительстве Башкирии Радий хабиров прервал доклад Елены Прочаковской по статистике в Инцидент-менеджменте и предложил остановиться на теме детских выплат. Комментарий по теме он попросил у Лиры Игтисамовой, которая не так давно стала курирующим сферу здравоохранения и социальных вопросов заместителем премьер-министра.

Отчитавшись о том, сколько граждан уже получили выплаты на миллиард рублей, Игтисамова уточнила, что людям необходимо объяснять, усиливать информационно-разъяснительную работу, особенно касательно отказов в выплатах.

Объяснить кто имеет право на выплату, в какие сроки подавать заявления и соответственно правильно объяснять, особенно в связи с отказами.Лира Игтисамова

Радий Хабиров в ответ заявил, что «мы не до конца объяснили суть и содержание, какие условия, что нужно». По словам главы люди получают документы и не понимают о чем речь идет.

Работу в данном направлении Радий Хабиров просил активно вести на этой неделе и напомнил о 30-дневном сроке обработки заявлений. Информационную работу глава поручил вести министру труда и соцзащиты Башкирии Ленаре Ивановой.

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