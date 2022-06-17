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Глава Башкультнаследия рассказал о сложностях реставрации дома Бухартовских в Уфе

17 июня 15:31
Фото: 1mediainvest.ru
Здание построено из лиственницы, вырубка которой в Башкирии невозможна, сообщил руководитель Башкультнаследия Олег Полстовалов на IV Гражданском форуме в пятницу, 17 июня.

«На территории Башкирии вырубать лиственницы запрещено. А везти лиственницу из Пермского края экономически не обосновано, слишком длинное плечо поставки», — сказал он.

Он отметил, что федеральный закон об объектах культурного наследия чрезмерно консервативен и не позволяет пересматривать решения «в сторону экономики». Хотя каменный фасад, воссозданный в том же виде, с теми же пространственными характеристиками, был бы более долговечным, чем деревянный. Кроме того, такое решение позволило бы снизить класс пожароопасности здания. Олег Полстовалов добавил, что замена деревянных перекрытий на бетонные «ни у кого не вызывает вопросов».

Ранее сообщалось, что для усадьбы Бухартовских удалось найти покупателя. Начальная цена продажи составляла 1 рубль. Аукцион выиграло местное ООО «Стром», предложившее за памятник архитектуры 5,7 млн рублей. Однако оно отказалось подписывать договор. После этого в мэрии заявили, что вновь будут выставлять объект на продажу. Инвестор, который купит усадьбу, должен будет отреставрировать ее.

Дом, в котором в 2020 году произошел пожар, находится в плачевном состоянии. Однако в апреле глава Башкирии заявил, что участок, где он расположен, не будут отдавать под застройку ни в коем случае.

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