Мэрия снова выставит на торги сгоревшую усадьбу полицмейстера Бухартовского в Уфе

О том что в скором времени вновь будет объявлен аукцион по продаже усадьбы со ссылкой на мэрию Уфы сообщил РБК Уфа 10 июня.

За минувшую неделю у сгоревшего памятника архитектуры и объекта культурного наследия в центре Уфы почти успел «появиться» новый владелец, он же успел от выигранного аукциона «отказаться», за этот короткий срок стало известно и о том, что усадьбу полицмейстера Бухартовского по улице Аксакова вновь пустят с молотка. Как сообщал Mkset фирма-победитель аукциона в установленный срок не подписала договора купли-продажи, в мэрии Уфы РБК Уфа пояснили, что в таком случае конкурс признается несостоявшимся. Также заявили в мэрии и о том, что торги с теми же условиями, что и раньше вот вот объявят вновь. Напомним, усадьбу уже не первый раз пытаются продать. Однако с историческим здание в центре Уфы есть нюанс — новому владельцу придется реставрировать памятник архитектуры. В 2019 году сделать этого не получилось, не был заключен договор и в 2022 году, будет ли успешен следующий аукцион — неизвестно. Однако стоит отметить и то, что глава Башкирии на одной из недавних оперативок ясно дал понять, что «лакомый кусочек» земли в центре никому не отдадут под застройку.

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