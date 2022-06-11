Мэрия снова выставит на торги сгоревшую усадьбу полицмейстера Бухартовского в Уфе

Мэрия снова выставит на торги сгоревшую усадьбу полицмейстера Бухартовского в Уфе
Мэрия снова выставит на торги сгоревшую усадьбу полицмейстера Бухартовского в Уфе
Вчера, 10:38ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
О том что в скором времени вновь будет объявлен аукцион по продаже усадьбы со ссылкой на мэрию Уфы сообщил РБК Уфа 10 июня.

За минувшую неделю у сгоревшего памятника архитектуры и объекта культурного наследия в центре Уфы почти успел «появиться» новый владелец, он же успел от выигранного аукциона «отказаться», за этот короткий срок стало известно и о том, что усадьбу полицмейстера Бухартовского по улице Аксакова вновь пустят с молотка.

Как сообщал Mkset фирма-победитель аукциона в установленный срок не подписала договора купли-продажи, в мэрии Уфы РБК Уфа пояснили, что в таком случае конкурс признается несостоявшимся. Также заявили в мэрии и о том, что торги с теми же условиями, что и раньше вот вот объявят вновь.

Напомним, усадьбу уже не первый раз пытаются продать. Однако с историческим здание в центре Уфы есть нюанс — новому владельцу придется реставрировать памятник архитектуры. В 2019 году сделать этого не получилось, не был заключен договор и в 2022 году, будет ли успешен следующий аукцион — неизвестно. Однако стоит отметить и то, что глава Башкирии на одной из недавних оперативок ясно дал понять, что «лакомый кусочек» земли в центре никому не отдадут под застройку.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы