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Глава Башкирии подписал соглашение о сотрудничестве с Роснефтью

17 июня 14:34
Фото: glavarb.ru
Сотрудничество республики и «Роснефти» будет направлено на развитие промышленных, финансовых и социальных программ в регионе, сообщает пресс-служба главы РБ.

Стало известно, что Башкортостан продолжит сотрудничество «Роснефтью». Соответствующее соглашение Радий Хабиров подписал соглашение с главным исполнительным директором компании Игорем Сечиным.

Как уточняет пресс-службы главы РБ, прошлое соглашение было подписано в 2017 году и за это время было выполнено более 220 соцпроектов в 49 регионах и городах Башкирии. Новое соглашение, по словам Хабирова, позволит республике в реализовать совместные промышленные, финансовые и социальные программы.

Ранее мы сообщали, что Башкирия подписала соглашение о строительстве пяти отелей, общая стоимость которых составляет порядка одного миллиарда рублей. Документ был подписан министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым и генеральным директором ООО «Триа Девелопмент» в рамках ПМЭФ — 2022.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
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