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Арку старого моста через Белую, который считали символом Уфы, сдадут на металлолом

17 июня 03:52
Фото: 1MI
Речь идет об арочном мосте через Белую 1956 года постройки, который сейчас закрыт на реконструкцию, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 17 июня.

Стало известно что будут делать власти с металлом из которого в 1956 году был сделан арочный мост через Белую, украшающий Южные ворота Уфы. После того как в конце нынешнего года арку разберут она отправится на металлолом. Однако мост через реку Белую снова украсит арка, которая полностью повторит старую, но из более крепкого и долговечного металла.

В пресс-службе мэрии пояснили, что мост 1956 года постройки, в том числе и его арка, был сделан из хладоемкого и труносвариваемого металла. Он и отправится в металлолом, но кое-что от старой арки на мосту после реконструкции останется – надписи, которые представляют историческую ценность.

Напомним, старый арочный мост через реку Белую закрыли на капитальный ремонт в марте 2022 года, тогда Марат Васимов, возглавляющий горсовет Уфы уточнил, что с этим мостом не обойтись полумерами, поэтому его реконструкция будет капитальной. В апреле же нынешнего года журналист Mkset увековечил старый бельский мост таким каким его помнят уфимцы XX века в данном материале.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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