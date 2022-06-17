Арку старого моста через Белую, который считали символом Уфы, сдадут на металлолом

Стало известно что будут делать власти с металлом из которого в 1956 году был сделан арочный мост через Белую, украшающий Южные ворота Уфы. После того как в конце нынешнего года арку разберут она отправится на металлолом. Однако мост через реку Белую снова украсит арка, которая полностью повторит старую, но из более крепкого и долговечного металла.