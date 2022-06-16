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Мужа сенатора Гумеровой сняли с должности аудитора Контрольно-счетной палаты Башкирии

16 июня 09:28
Фото: 1MI
Постановление о досрочном освобождении от должности аудитора КСП Башкирии Рахимьяна Гумерова опубликовано на портале правовой информации 15 июня.

Супруг сенатора от Башкирии Лилит Гумеровой Рахимьян Гумеров досрочно освобожден от должности аудитора Контрольно-счетной палаты республики. Подтверждает это постановление Государственного Собрания — Курултая Башкирии от 8 июня, опубликованное на портале правовой информации вчера, 15 июня.

Что предшествовало принятию Курултаем такого решения — неизвестно, зато известно что Рахимьян Гумеров оказался самым высокооплачиваемым аудитором КСП Башкирии и единственным аудитором у которого имелся личный помощник. За минувший 2021 года экс-аудитор Контрольно-счетной палаты Башкирии задекларировал доход в размере 3,17 миллионов рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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