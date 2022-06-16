Хабиров: власти Башкирии «ухватились» за прямую дорогу из Уфы до Краснодара

Глава Башкирии назвал происходящее сейчас в регионе ренессансом дорожного строительства, ведь только в эпоху возрождения можно одновременно реализовать несколько «мегапроектов», а именно строительства Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» и строительство участка новой трассы М-12, а также реконструкция дороги Бирск — Тастуба — Сатка. Радий Хабиров заявил, что все эти проекты либо уже реализуются либо «в крепких планах».