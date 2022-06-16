Абрамченко: До 2024 года в Новосибирской области появится экотехнопарк

Как рассказал Буцаев, соглашение о сотрудничестве между РЭО и правительством Новосибирской области предполагает совместную работу по созданию экопромышленного парка для утилизации отходов. Заключение соглашения состоялось в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Документ фиксирует договоренности по созданию экотехнопарка и вовлечению твердых отходов в хозяйственный оборот. Общий объем инвестиций оценивают более чем в миллиард рублей: точная сумма станет известна после государственной экспертизы, подытожил Денис Буцаев, сообщает 360tv.ru.