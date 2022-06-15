Власти утвердили план застройки квартала на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

Проект включает в себя возведение 27-этажного жилого на улице Владивостоксой, в котором расположится центр дошкольного образования, а также паркинг, вместимостью 90 автомобилей. В новом квартале также планируется строительство детского сада на 150 мест и физкультурно-оздоровительного центра с подземным паркингом на 80 автомобилей. В центре квартала расположится культурно-досуговый центр.