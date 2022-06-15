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Власти утвердили план застройки квартала на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

15 июня 04:14
Фото: Антон Засимов / 1MI
План застройки включает в себя строительство жилых домов, культурно-образовательных учреждений и автопаркинга, гласит из постановления, опубликованного на сайте городской администрации

В столичной администрации утвердили проект застройки квартала в пределах улиц Владивостокской, Кирова, Революционной, Подводника Родионова и проспекта Салавата Юлаева. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном ранее на на сайте администрации.

Как следует из постановления, реализация проекта предусматривает снос расположенных на вышеупомянутой территории нежилых зданий, многоэтажных жилых домов и сооружений. Необходимость сноса объясняется тем, что на данном участке в дальнейшем планируется организовать улично-дорожную сеть, а также разместить новые объекты капстроительства.

Проект включает в себя возведение 27-этажного жилого на улице Владивостоксой, в котором расположится центр дошкольного образования, а также паркинг, вместимостью 90 автомобилей. В новом квартале также планируется строительство детского сада на 150 мест и физкультурно-оздоровительного центра с подземным паркингом на 80 автомобилей. В центре квартала расположится культурно-досуговый центр.

Напомним, ранее городские власти утвердили проект планировки территории в районе Исламского университета. Отмечается, что проект включает в себя строительство двух жилых домов, а также объектов инфраструктуры, при этом здание Исламского университета планируется сохранить.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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