В Ленинградской области при участии РЭО построят 4 предприятия по переработке ТКО

Руководитель РЭО Денис Буцаев рассказал, что соглашение с Невским экологическим оператором касается совместной реализации проектов создания предприятий по обращению с твердыми отходами. Четыре комплекса по переработке ТКО, которые будут возведены на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассчитаны на обработку двух миллионов ТКО тонн в год. Объем инвестиций со стороны РЭО оценивается в 24 миллиарда рублей. Финансирование будет проводиться за счет средств от выпуска облигационного займа РЭО. Заем по льготной ставке — около 6% — предоставляется на срок до 12 лет, сообщил Буцаев.