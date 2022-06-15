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В Ленинградской области при участии РЭО построят 4 предприятия по переработке ТКО

15 июня 16:46
Фото: reo.ru
Четыре мусороперерабатывающих комплекса общей мощностью два миллиона тонн отходов в год начнут работу в Петербурге и области. Ожидается, что Российский экологический оператор (РЭО) инвестирует в проект 24 миллиарда рублей.

Соответствующее соглашение РЭО и Невский экологический оператор подписали на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом пишет ТАСС.

Руководитель РЭО Денис Буцаев рассказал, что соглашение с Невским экологическим оператором касается совместной реализации проектов создания предприятий по обращению с твердыми отходами. Четыре комплекса по переработке ТКО, которые будут возведены на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассчитаны на обработку двух миллионов ТКО тонн в год. Объем инвестиций со стороны РЭО оценивается в 24 миллиарда рублей. Финансирование будет проводиться за счет средств от выпуска облигационного займа РЭО. Заем по льготной ставке — около 6% — предоставляется на срок до 12 лет, сообщил Буцаев.

По словам главы РЭО, в первую очередь Санкт-Петербург и область нуждаются в базовой мусороперерабатывающей инфраструктуре. Это позволит решить проблему дефицита мощностей. Комплексы обеспечат возможность максимально извлекать из общего объема ТКО вторичные ресурсы и сократить объемы захоронений на полигонах вдвое. Именно этот показатель заложен в федеральном проекте на 2030 год.

В качестве основных направлений совместной работы участники соглашения назвали проекты по развитию ответственного обращения с отходами, выявлению и популяризации самых эффективных технологий обращения с отходами, обмен информацией.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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