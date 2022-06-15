Самый богатый депутат Горсовета Уфы в 2021 году заработал более 79 миллионов рублей

Горсовет Уфы опубликовал декларацию о доходах депутатов. Так, среди них самым богатым оказался представитель партии «Зеленые» Александр Дегтев — за прошлый год мужчина заработал 79,1 миллиона рублей.
Кроме того, депутат также задекларировал квартиру площадью в 191,4 кв. метров, доли в нежилых помещениях, гараж и автомобиль марки «Mercedes-Benz». Также в безвозмездном пользовании у Дегтева земельный участок.
Тем временем супруга депутата за аналогичный период времени заработала 12, 1 миллиона рублей.
Ранее мы сообщали, что глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в прошлом году заработала 4 миллиона рублей.