Глава Роспотребнадзора Башкирии за год заработал 4 миллиона рублей

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в 2021 год заработала 4 миллиона рублей. Об этом сообщается в опубликованной декларации об имуществе и доходах госслужащих.
Что касается имущества, то главный санитарный врач задекларировала два земельный участка, площадь которых составляет 300 кв. метров и 1,1 тысячи кв. метров, а также квартиру площадью 70 кв. метров и жилой дом на 35 кв. метров.
Отметим, что в 2020 году Анна Казак задекларировала 4,6 миллиона доходов. К слову, на тот момент женщина занимала должность главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».