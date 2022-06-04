Глава Роспотребнадзора Башкирии за год заработал 4 миллиона рублей

Глава Роспотребнадзора Башкирии за год заработал 4 миллиона рублей
Глава Роспотребнадзора Башкирии за год заработал 4 миллиона рублей
Вчера, 16:24ОбществоЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба правительства РБ.
Доходы Анны Казак в 2021 году, согласно декларации, составили 4 миллиона рублей. Годом ранее глава Роспотребнадзора Башкирии задекларировала 4,6 миллиона рублей.

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в 2021 год заработала 4 миллиона рублей. Об этом сообщается в опубликованной декларации об имуществе и доходах госслужащих.

Что касается имущества, то главный санитарный врач задекларировала два земельный участка, площадь которых составляет 300 кв. метров и 1,1 тысячи кв. метров, а также квартиру площадью 70 кв. метров и жилой дом на 35 кв. метров.

Отметим, что в 2020 году Анна Казак задекларировала 4,6 миллиона доходов. К слову, на тот момент женщина занимала должность главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

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