Госдума приняла идею Курултая Башкирии о конфискации автомобилей у пьяных за рулем

Еще одна идея башкирских парламентариев нашла отражение в законотворчестве на федеральном уровне. Так вчера Госдума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект усугубляющий ответственность за опасное вождение, нетрезвое вождение разумеется также является опасным.
Если Госдума окончательно примет данный законопроект, то административное наказание за нетрезвую езду будет караться штрафом в размере от 50 до 100 тысяч (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав. Побудило парламентариев на достаточно серьезное усугубление наказаний за опасную езду и то, что за последние годы статистика демонстрировала весьма интенсивный рост количества нарушений, наказания за которые судя по всему претерпят существенные изменения, разумеется если данный закон Госдума примет в окончательном чтении.
Что касается уголовной ответственности за опасную езду, то она будет наступать в случае если водитель без прав решился сесть за руль под воздействием алкоголя или же наркотических веществ, выехал на встречку или же превысил скорость. Конфискация же автомобиля это крайняя мера для злостных нарушителей, которые уже попали под уголовное преследование, лишать их транспортного средства можно будет на основе обвинительного приговора.
Напомним, что именно конфискация авто у пьяных за рулем была идеей парламентариев Башкирии о которой было известно еще в конце декабря 2020 года.
— Конфискация — это, безусловно, жесткая мера, но на другой чаше весов тысячи человеческих жизней. Нетрезвые водители — потенциальные убийцы — заявил в декабре 2020 года спикер регионального парламента Константин Толкачев.