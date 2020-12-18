В Башкирии планируют конфисковывать авто пьяных водителей

Парламентарии предложили ужесточить ответственность за управление авто в нетрезвом виде путём изъятия транспорта у горе-водителей. Правда, машина будет изыматься в том случае, если автолюбитель попадется пьяным дважды в течение года или совершает ДТП с тяжелыми последствиями. Законопроектом предусмотрено и исключение для автомобилей, которые были угнаны.