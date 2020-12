В Башкирии планируют конфисковывать авто пьяных водителей

Парламент Башкирии собирается внести в Госдуму РФ законопроект «О внесении изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Депутаты таким образом предлагают забирать машины у пьяных водителей. Инициативу обсудили на вчерашнем заседании Госсобрания.

Парламентарии предложили ужесточить ответственность за управление авто в нетрезвом виде путём изъятия транспорта у горе-водителей. Правда, машина будет изыматься в том случае, если автолюбитель попадется пьяным дважды в течение года или совершает ДТП с тяжелыми последствиями. Законопроектом предусмотрено и исключение для автомобилей, которые были угнаны. По мнению депутатов, такие меры переломят ситуацию с гибелью людей по вине нетрезвых водителей. Конфискация — это, безусловно, жесткая мера, но на другой чаше весов тысячи человеческих жизней. Нетрезвые водители — потенциальные убийцы, сказал Константин Толкачев. В пример он приводит практику конфискаций машин в Белоруссии, Франции, Швейцарии и Литвы. Отметим, в Башкирии довольно часто регистрируют «пьяные» ДТП, где есть погибшие или пострадавшие. Только за прошедшие сутки, по данным республиканского ГИБДД, задержаны 35 нетрезвых водителей.

