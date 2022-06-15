Автолюбителям запретят останавливаться на 21 оживленном перекрестке в Уфе

О появлении в столице Башкирии данного типа разметки на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы рассказал Рустем Хамитов, возглавляющий управление коммунального хозяйства и благоустройства городской администрации. В список перекрестков где нанесут вафельную разметку попали самые крупные и аварийные перекрестки, однако в списке не нашлось ни одного перекрестка в Демском районе Уфы и других районов в которых движение не так интенсивно как в центре города и на других загруженных перекрестках.