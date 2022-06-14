Тетя рэпера-иноагента из Уфы Фейса сделала важное заявление

В попытках решить их Кристина Недорезова-Дрёмина даже обращалась за помощью по социальной программе «Атайсал» и рассчитывала получить финансовую помощь для культурно-досугового центра, но получила отказ. Напомним и о том, что Кристина Недорезова-Дрёмина является тетей репера из Уфы Face (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента - прим.ред.). Уместно напомнить и о том, что сама Недорезова-Дрёмина еще задолго до признания племянника иноагентом не приветствовала, когда интерес к ее персоне основывался на родстве с ним.