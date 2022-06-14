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Минтранс заявил о срыве ремонта дорог в Башкирии из-за проливных дождей

14 июня 05:12
Фото: Ольга Лузина / 1MI
О причинах срыва сроков завершения ремонтных работ на дорогах республики сообщил министр транспорта Башкирии Александр Булушев

В Башкирии причиной, по которой сотрудники дорожных служб не успели закончить ремонтные работы, назвали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил глава республиканского Минтранса Александр Булушев.

Как сообщает глава ведомства, вынужденная пауза напрямую была связана с затянувшимися на территории республики дождями. При этом Булушев отмечает, что обильные осадки также привели в негодность дороги с переходным типом покрытия. Отметим, что ранее из-за погодных условий в Башкирии перенесли даты празднования Сабантуев.

Напомним, ранее стало известно о введении ограничения на движение автомобилей в Иглинском районе Башкирии. Причиной тому вновь послужили дожди, из-за которых произошло переувлажнение дорожного полотна.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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