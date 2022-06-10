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В Башкирии утвердили новый график проведения Сабантуев

10 июня 14:11
Фото: nazaccent.ru
График проведения Сабантуев изменился в 10 районах республики, сообщается в указе главы РБ.

В нескольких районах Башкирии изменили график проведения Сабантуев. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Так, согласно документу, на 11 июня празднование перенесли в Федоровском районе. В 18 июня Сабантуи пройдут в следующих районах: Белорецком, Благовещенском, Бурзянском, Иглинском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Чишминском.

Сабантуй в Бирском районе состоится почти под конец месяца, а именно 25 июня.

Ранее мы сообщали, что празднование Сабантуев переносится в трех районах Башкирии из-за штормового предупреждения и подъема вод в реках. В частности, график проведения был изменен в Салаватском, Нуримановском и Белорецком районах. В администрации муниципалитетов заверили, что программа мероприятия изменена не будет

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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