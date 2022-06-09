mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии из-за сильных дождей закрыли участок дороги в Иглинском районе

9 июня 17:01
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Участок дороги в Иглинском районе республики закрыт на два дня из-за переувлажненного в результате обильных осадков грунта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса

Двухдневный запрет на движение транспортных средств был введён сегодня в Иглинском районе республики. Об этом сообшает пресс-служба Минтранса Башкирии.

Двжиение транспорта на участке дороги между сёлами Тавтиманово и Кудеевский (км 14+500 — км 20+500) дороги Иглино — Красный Восход будет ограничено с 17:00 9 июня до 12:00 11 июня. Запрет введён в связи с обильным падением осадков, переувлажнивших собой дорожное покрытие.

Отмечается, что действие ограничения могут продлить в случае неблагоприятных погодных условий.

Министерство транспорта также публикует схему объезда на данном участке дороги.

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ

Ранее стало известно, что в нескольких районах республики из-за неблагоприятных погодных условий перенесут празднования Сабантуев. Так, на неделю были перенесены народные гуляния в Нуримановском, Салаватском и Белорецком районах республики.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48