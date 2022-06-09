В Башкирии из-за сильных дождей закрыли участок дороги в Иглинском районе

Двухдневный запрет на движение транспортных средств был введён сегодня в Иглинском районе республики. Об этом сообшает пресс-служба Минтранса Башкирии.
Двжиение транспорта на участке дороги между сёлами Тавтиманово и Кудеевский (км 14+500 — км 20+500) дороги Иглино — Красный Восход будет ограничено с 17:00 9 июня до 12:00 11 июня. Запрет введён в связи с обильным падением осадков, переувлажнивших собой дорожное покрытие.
Отмечается, что действие ограничения могут продлить в случае неблагоприятных погодных условий.
Министерство транспорта также публикует схему объезда на данном участке дороги.
Ранее стало известно, что в нескольких районах республики из-за неблагоприятных погодных условий перенесут празднования Сабантуев. Так, на неделю были перенесены народные гуляния в Нуримановском, Салаватском и Белорецком районах республики.