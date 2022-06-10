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В Уфе объекты культурного наследия будут под вооруженной охраной

10 июня 14:49
Услуги по охране объектов культурного наследия будет предоставлять предприятие «ДАН» за 2 миллиона рублей. Охраняться объекты будут с 10 июня, сообщает пресс-служба Башкультнаследия.

В Уфе с 10 июня и до 31 декабря 2022 года объекты культурного наследия будут находится под вооруженной охраной. Как сообщает пресс-служба Башкультнаследия, администрация города заключила муниципальный контракт с частным охранным предприятием «ДАН».

- При патрулировании сотрудниками предприятия будут использоваться огнестрельные короткоствольные пистолеты марки «ИЖ-71». Цена контракта с учетом налогов составила 2 000 459 рублей. Башкультнаследие.

Так, под охраной будут находиться памятники архитектуры, которые находятся в муниципальной собственности — всего их 66, из которых 38 — в аварийном состоянии: «Усадьба Бухартовских», «Дом Видинеева», «Дом Тихониных», «Усадьба Кузякиных».

Заместитель руководителя Башкультнаследия заявил, что требования об обеспечении сохранности памятников архитектуры в Уфе в адрес городской мэрии направляются один раз в квартал и чаще. Так, последние предостережение было внесено 25 мая этого года.

Ранее мы сообщали, что в Уфе на аукционе за 5,7 миллиона рублей была продана обгоревшая усадьба Бухартовских. Новый владелец объекта культурного наследия должен был осуществить комплекс работ по сохранению усадьбы, включая реставрацию и «приспособление к современному использованию». Однако компания ООО "Сторм", которая и получила право выкупа усадьбы, отказалась подписывать договор.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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