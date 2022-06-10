В Башкирии возобновили расследование убийства школьницы 20-летней давности

Убийство 15-летней школьницы близ деревни Акбердино в Иглинском районе Башкирии произошло 20 лет назад в мае 2002 года. Тогда дело приостановили, но как ранее сообщал Mkset, еще в 2010 году жители Иглинского района делали громкие заявления о том, что Ильшат Исхаков, сын экс-главы Иглинского района (с 2000 по 2010 год) Ришата Исхакова может быть причастен к убийству девочки. В 2022 году уголовное дело по статье «Убийство» возобновили, сообщил осведомленный источник в органах изданию «Башинформ».