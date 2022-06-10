Минздрав прокомментировал жалобу на рваные простыни в платной палате больницы в Уфе

Так, в ведомстве заявили, что во время проверки указанные уфимкой доводы о рваных простынях и перемотанных изолентой розетках "не нашли своего подтверждения". Кроме того, при личной беседе с пациентами больницы № 21 жалоб на условия пребывания в отделении, по данным ведомства, не поступило.