Белье в дырках и шторы на скрепке: уфимка показала платную палату в известной больнице

— В платной палате рваные (все в дырках) простыни, шторы висят на скрепках, обшарпанные стены, розетки, перемотанные изолентой. В коридорах разбитая плитка. Старые двери во всех палатах. <…> Как можно лечить людей в таких больницах? За что мы платим налоги? Куда уходят наши деньги? Если даже у санитарок нет элементарной белизны для мытья (по СанПиНу!) полов, — пишет уфимка.