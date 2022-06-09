Для «шишки» есть всё: уфимцы о больнице № 21 после жалоб на условия в платной палате

— Сервисная Платная палата. 3 дня, лечения нет, только две таблетки утром и вечером, один антибиотик, зато сегодня медсестра зашла просить деньги за палату. У врача уже который день [спрашиваю] как лечить будете — «пока думаем» — это весь его ответ. Про еду молчу, терпимо, но какие тут врачи и медсестры хамоватые грубиянки!!! Это ужас, отношение на отвали.Арина Г.