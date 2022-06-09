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В Уфе на стадионе «Динамо» появился арт-объект от Сбербанка «НеСтена»

9 июня 05:11
Фото: sberbank.ru
На стене стадиона «Динамо» в Уфе появилось граффити с изображением знаменитых уфимских спортсменов – Максима Чудова, Семёна Елистратова и Рустама Набиева.

Арт-объект под названием «НеСтена» – подарок городу от Сбера, в нанесении рисунка приняли участие и сами сотрудники банка под руководством профессионального художника.

НеСтена – это тематические рисунки на стенах зданий Республики Башкортостан, задача которых - привлечь внимание к охране окружающей среды, развитию инклюзивного общества, спорту и здоровому образу жизни, связям поколений и другим важным общественным вопросам.

Тема граффити на стене стадиона «Динамо» - «Возьми свою высоту!». На ней изображены Семён Елистратов, шорт-трекист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и 2022 года на дистанции 1500 метров; Максим Чудов, биатлонист, трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года и Рустам Набиев, первый в мире человек без ног, покоривший 8-тысячную вершину Эльбруса. С 2016 года он занимается следж-хоккеем, является кандидатом в мастера спорта.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Привлекать внимание к актуальным проблемам общества можно небанально и интересно – наш проект «НеСтена» яркое тому подтверждение. Мы хотели сделать что-то красивое, необычное, но при этом мотивирующее. Изображение на большой городской стене центрального уфимского стадиона трех таких значимых в спорте фигур послужит напоминанием, что все возможно. Наши земляки добились больших успехов - они живут с нами рядом, ходят по одним с нами улицам, но при этом их знают во всем мире. Мы хотим, чтобы каждый помнил, что все барьеры или стены лишь у нас в голове – отсюда и название «НеСтена».

Это уже вторая НеСтена, которую подарил Сбер республике. Первая появилась в Дюртюлях в преддверии 9 мая как напоминание о подвигах героев Великой Отечественной войны.

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