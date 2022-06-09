«Становится лысым районом»: яркая реакция соцсетей на вырубку деревьев в парке в Уфе

Порой материал в котором корреспонденты собирают реакции пользователей соцсетей на свои же материалы оказывается гораздо ярче и эмоциональнее «оригинала». Именно так вышло с реакциями и жителей Демы и пользователей социальных сетей со всей Башкирии на материал Mkset о начале вырубки деревьев в Демском парке. Вопрос издание поднимало еще до старта вырубки, однако власти тогда заверили, что проект согласовывался с местными жителями буквально «от и до», а деревья вырубать будут крайне избирательно и «по показаниям» — только старые и перестойные.