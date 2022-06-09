«Становится лысым районом»: яркая реакция соцсетей на вырубку деревьев в парке в Уфе

Порой материал в котором корреспонденты собирают реакции пользователей соцсетей на свои же материалы оказывается гораздо ярче и эмоциональнее «оригинала». Именно так вышло с реакциями и жителей Демы и пользователей социальных сетей со всей Башкирии на материал Mkset о начале вырубки деревьев в Демском парке. Вопрос издание поднимало еще до старта вырубки, однако власти тогда заверили, что проект согласовывался с местными жителями буквально «от и до», а деревья вырубать будут крайне избирательно и «по показаниям» — только старые и перестойные.
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или же тысячу раз прочесть. Mkset заснял уже вырубленные деревья и поинтересовался у администрации района наличием заключения Инспекции по контролю за содержанием и охраной зеленых насаждений, а также планом вырубки деревьев в зеленой зоне парка, но пока еще ожидает ответа. А вот долго ждать реакции от пользователей соцсетей не пришлось.
В одной из самых популярных групп Демского района в соцсетях обсуждение старта вырубки собрало немало комментариев самого разного содержания. Так Светлана Щ. высказалась коротко и емко — "Деревья рубят, щепки летят".
Ольга К. в своих реакциях была более жесткой — «Дема была самым зелёным районом, становится лысым районом. Ломать не строить, пилить не выращивать» — пишет она.
Татьяна С. посетовала на то, что парк и так небольшой. — Летом с детьми там можно тень найти. А сейчас что будет? Здравствуй пекло и пластик? — вопрошает женщина.
Гузель М. судя по всему впечатлило название заметки где упоминается стоимость реконструкции и она пишет следующее:
Лишь бы оправданы были эти 200 миллионов. А то сделают новодел как на набережной. Без слёз не взглянешь. А деревья жалко. За один год не вырастут.Гузель М.
А вот Валентина П. публикует мнение другого толка и считает, что «убирают лишние деревья». — "А то не красиво. Была недавно, мне деревья не все понравились. Много лишнего," — считает пользовательница.
Rioha O. с Валентиной не согласилась и ответила на ее комментарий – "Валентина, на этих деревьях десятилетиями гнездятся птицы. Уже на Аллее сказок убрали лишнее, все повырубали и здоровое тоже."
Вопрос Валентине задает и еще одна пользовательница. «Валентина, а давайте подумаем, кто из ВАС лишний?! Задолбали, сволочи! Дерево, возле моего дома тоже спилили! Администрация! Все срубайте! Покажите свою работу!» — пишет Юлия Ч.
Татьяна П. ответила Rioha напомнила о уже произошедшей масштабной вырубке 19 деревьев совсем недалеко от парка. — "На Аллее сказок такие хорошие деревья убрали. В жаркий день там спасение было идти", — вспоминает она.
Rioha с Татьяной П. согласна и называет оставшиеся пеньки на аллее «страшными».
В комментариях отметилось и само сообщество района, напомнив, что «только в Дëме была такая аллея из ив. Неужели нельзя было вписать эти деревья в новый образ Аллеи или перенести эти фигурки в парк, а деревья оставить? — недоумевает некто от имени сообщества.
Ирина С. сообщила, что «жалко что деревья убирают», спроводила это печальным смайликам и старыми фото из парка.
Rioha O. продолжает гневаться и пишет, что «обещали не трогать деревья, только в крайнем случае». — А ведь на них гнезда птиц!!! Где порубочные билеты? — недоумевает пользовательница.
Роза С. считает, что «единственную красоту парка губят».
Светлана А. задает вопрос — а что нельзя было другой парк сделать с минимум деревьев, а этот оставить?
Вот слов нет кто-то опять на этом нагреет руки. Прицепились к парку и все деревья под нож. Светлана А.
Любовь Б. против вырубки ничего не имеет и даже наоборот. — "Хотите новый современный парк, а сами возмущаетесь работай. В парке мало места кругом одни деревья, вот и готовят площадки для строительства", — разъясняет она.
Светлана Щ. отвечает Любови Б — «Парк — это зелёная зона, а не асфальт и бетон!», — считает она
Валентина Е. напоминает о вероятной причине вырубки деревьев, которая кроется в проекте обновленного парка:
Вход в парк будет с Правды, поэтому и рубят деревья, мешают, нормальный был вход с Ухтомского, точно будет как набережная.Валентина Е.
Азат А. сделал в комментариях весьма экстравагантное предположение о том куда отправятся спиленные деревья — Начальникам дрова в коттеджи, — пишет он,
Любовь Б. выступающая за вырубку успокаивает соседей по району.
Не волнуйтесь все не спилят. За то будет красивый современный парк.Любовь Б.
Но вот Светлана А. столь радужных прогнозов не строит — Вот начнут делать потом всё бросят потому что деньги кончатся, — полагает пользовательница.
О происходящем в Демском парке рассуждали пользователи более крупного сообщества для всех жителей Башкирии. И в целом их мнение по ситуации мало отличается от мнения демчан.
P. S. Разумные замечания по поводу нового входа в парк наталкивают и на другие мысли. В месте нового предполагаемого входа в парк установлен огромный рекламный экран. Насколько уместно менять вход в парк и устанавливать его в точке, где красуется большой рекламный экран — открытый вопрос. Тем более ценой вырубки деревьев