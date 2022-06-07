ЖК Urbanica получил признание профессионального сообщества

3 июня 2022 года были озвучены итоги 14-й Федеральной премии Urban Awards. Масштабность премии впечатляет, ведь всего в ней приняли участие 170 жилых комплексов от 100 застройщиков из 30 регионов РФ. Среди которых профессиональные участники рынка выбрали лучших из лучших, оценив объекты с точки зрения технического оснащения, инженерных решений, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в целом. И очень приятно, что застройщик из Уфы в очередной раз доказал - наша Республика славится не только мёдом и красивой природой, но и высоким уровнем комфорта проживания. «Оскар» в сфере строительства выиграл жилой комплекс Urbanica, который возводится в микрорайоне «Зелёная роща».
- Строительная отрасль в 2022 году столкнулась с серьезным вызовом, когда не действуют прежние правила игры и нужно экстренно искать новые решения. Многие оказались как будто в зазеркалье или мире, где все наоборот. Поэтому проведение премии сейчас крайне актуально. В создавшихся условиях важно, чтобы строящееся жилье не потеряло в качестве. И как показала наша экспертиза, несмотря на сложности, объекты строятся и сдаются в срок, а застройщики совершенствуют свой продукт для покупателя, - комментирует генеральный директор премии Urban Awards Ольга Хасанова.
Организаторы считают, что такой масштабный конкурс — это редкая возможность видеть сразу всю картину жилищного строительства в стране. Сегодня покупатели новостроек преимущественно черпают информацию из рекламы. Премия же дает новый ориентир, информируя людей о том, какие жилые комплексы признаны профессионалами лучшими и почему. За 14 лет Urban Awards зарекомендовала себя, как одна из самых престижных и объективных площадок. И победа в этой премии по праву считается общепризнанным эталоном на рынке недвижимости. Это настоящий знак качества и гарантия надёжности застройщика.
- Участие в отраслевых премиях даёт нам уникальную возможность проанализировать свои проекты и получить новый опыт. Ведь соперничество побуждает создавать уникальные жилые комплексы, которые соответствуют самым современным трендам девелопмента, а также отвечают строгим стандартам комфорта городской среды и безопасности. И победа ЖК Urbanica – это очередное доказательство того, что мы создаём качественные и актуальные проекты, которые признаёт экспертное сообщество. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Напомним, что жилые комплексы ГК «Первый Трест» стабильно занимают призовые места в федеральных и региональных конкурсах, повышая известность не только своей компании, но и Республики в целом.
- Только за последние 4 года наши проекты 15 раз получали признание профессионального сообщества как на региональном, так и на федеральном уровне. Но самое приятное это признание наших покупателей, которое подтверждается высоким спросом на квартиры. Все наши ЖК распродаются ещё на этапе строительства и к моменту ввода в эксплуатацию свободных квартир в них уже обычно не остаётся, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Кстати, в 2019 году ГК «Первый Трест» победила в открытом голосовании проекта Комсомольской Правды «Выбор года» и стала лучшим застройщиком года, по мнению потребителей.
Что касается побед жилых комплексов, то тут и правда список более чем весомый. В 2018 году сразу два объекта группы компаний «Первый Трест» - «Биосфера» и «На Успенской» - вошли в ТОП-5 лучших жилых комплексов России. В 2019 году жюри премии Urban Awards признали клубный дом «Соты» одним из «Лучших строящихся региональных ЖК бизнес-класса». В 2020 ЖК «Уфимский Кремль» стал абсолютным победителем в номинации: «Лучший жилой комплекс в Республике Башкортостан» и занял почётное 2 место в номинации «Лучший жилой комплекс в РФ» в федеральной премии ТОП ЖК. В начале 2021 года в номинации «За лучшую практику учета национальных традиций в современной архитектуре» по версии федеральной отраслевой премии «ТОП ЖК» заслуженно победил клубный дом «Соты». В середине года ЖК Grand&Grand вошёл в ТОП-5 «Лучших строящихся региональных ЖК бизнес-класса». А в 2022 году ЖК Urbanica, стал лучшим строящимся ЖК комфорт-класса в Приволжском федеральном округе. И мы уверены, что это отнюдь не последняя победа одного из ведущих застройщиков РБ, что вселяет надежду, что совсем скоро Уфа будет не только столицей Республики Башкортостан, но и станет архитектурной столицей России.
Проектная декларация представлена на сайте Наш.дом.рф.