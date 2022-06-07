В Башкирии под окнами жилых домов нашли 22-летнего парня и семилетнюю девочку

За минувшие сутки в Башкирии при падении из окон пострадали двое — 22 летний молодой человек и 7-летняя девочка. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
Так, шестого июня под окнами жилого дома на улице Ленина был обнаружен 22-летний парень. Молодой человек был госпитализирован с травмами. По предварительным данным, случившееся было несчастным случаем.
Аналогичный инцидент случился также и в Туймазинском районе республики. Возле жилого дома обнаружили семилетнюю девочку в слезах. В результате падения девочка получила ряд травм. Сейчас она находится под присмотром медиков.
Напомним, это не первый раз, когда в республике фиксируются падения несовершеннолетних детей. Так, по итогам прошлой недели как минимум трое детей выпали из окон по всей республике. Ситуацию уже прокомментировали в правительстве региона и в МЧС.