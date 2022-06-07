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Стала известна причина отмены еженедельного оперативного совещания в мэрии Уфы

7 июня 03:43
Фото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Мэр Мавлиев опубликовал фотографию в соцсетях, которая всё объяснила.

Доброго утра уфимцам и прочим подписчикам своего телеграм-канала мэр Уфы Ратмир Мавлиев пожелал из салона самолета.

— Сегодня работаем в Москве. В планах — встречи в Минобрнауки и Минстрой России –, рассказал Мавлиев о целях своей поездки.

Однако Ратмир Мавлиев и его перелеты на обычных рейсовых самолетах это далеко не повальная тенденция. Региональные власти, к примеру, эконом-класс не жалуют, а их рабочие перелеты как в дружественные страны, так и по России обходятся бюджету в суммы исчисляемые миллионами.

Так на перелет официальной делегации Башкирии в Волгоград выделялось до 13,3 миллионов рублей, что дороже чем перелет властей в Дубай. Перелет делегации властей Башкирии в Узбекистан и вовсе обошелся в 20 миллионов рублей, мало того, экономист из Уфы Всеволод Спивак нашел в нем несостыковку. Среди последних дорогостоящих планов был перелет в Санкт-Петербург за 16 миллионов рублей, но почему-то закупка была отменена. В документе аукциона сообщается, что решение принято в соответствии с письмом заказчика.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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