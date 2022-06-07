Стала известна причина отмены еженедельного оперативного совещания в мэрии Уфы

Так на перелет официальной делегации Башкирии в Волгоград выделялось до 13,3 миллионов рублей, что дороже чем перелет властей в Дубай. Перелет делегации властей Башкирии в Узбекистан и вовсе обошелся в 20 миллионов рублей, мало того, экономист из Уфы Всеволод Спивак нашел в нем несостыковку. Среди последних дорогостоящих планов был перелет в Санкт-Петербург за 16 миллионов рублей, но почему-то закупка была отменена. В документе аукциона сообщается, что решение принято в соответствии с письмом заказчика.