Власти Башкирии отказались от перелета в Санкт-Петербург и обратно за 16 млн

Закупка отменена в соответствии с частью 1 статьи 36 федерального закона о госзакупках. В ней говорится, что заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. Датой окончания подачи заявок указано 6 июня.