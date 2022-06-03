Власти Башкирии отказались от перелета в Санкт-Петербург и обратно за 16 млн

«Информируем об отмене определения поставщика в форме электронного аукциона», — говорится в сообщении.
Закупка отменена в соответствии с частью 1 статьи 36 федерального закона о госзакупках. В ней говорится, что заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок. Датой окончания подачи заявок указано 6 июня.
Как сообщал Mkset, соответствующий аукцион Минтранс Башкирии объявил 27 мая. Выбрать авиакомпанию планировали 8 июня. Предположительно, правительственная делегация собиралась вылететь на Санкт-Петербургский международный форум, который пройдет с 15 по 18 июня.
Заказать планировалось самолет с как минимум 10 пассажирскими местами. Для пассажиров необходимо было обеспечить питание на борту, а также организовать их обслуживание в залах официальных лиц и делегаций, VIP-залах в аэропортах вылета, прилета и транзитных.
Закупка проводилась в соответствии с распоряжением главы Башкирии № РГ-118, изданным 27 апреля. Однако Mkset не удалось обнаружить документ с таким номером на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого Минтранс заказывал для официального визита перелет в Узбекистан и в Волгоград. Первая поездка обошлась бюджету в 20 млн рублей, вторая — в 13,3 млн.