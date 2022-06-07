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Массовое ДТП в Башкирии: столкнулись три «легковушки» и грузовик

7 июня 09:17
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Иглинском районе, сообщается в соцсетях

Четыре автомобиля, в числе которых грузовик марки «Scania», столкнулись на участке трассы трассы в Иглинском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Как сообщают в ведомстве, дорожный инцидент произошел сегодняшним утром на 1525 километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск. Столкнулись три легковых автомобиля: «Volkswagen Passat», «Mercedes-Benz Actros», «Лада Нива», а также грузовик «Scania».

Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

В результате инцидента различные травмы получили 23-летний молодой человек, управлявший Фольксвагеном, и 71-летний водитель «Нивы». Оба водителя на данный момент госпитализированы.

Напомним, ранее ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Октябрьском районе Уфы. В микрорайоне Сипайлово при столкновении легкового автомобиля со скорой последняя была опрокинута набок.

Также ранее сообщалось об аварии с участием двух иномарок. В результате жесткого столкновения пострадали пятеро человек, в числе которых были двое несовершеннолетних.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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