В Башкирии столкнулись две иномарки — пострадало пятеро, в том числе двое детей

ГИБДД по РБ напоминает, что сегодня ночью в некоторых районах Башкирии выпал снег, в настоящее время снег с дождем идет в Белорецком районе, аналогичные осадки ожидаются и грядущей ночью. Поэтому водителям транспортных средств следует внимательнее соблюдать ПДД, не превышать положенную скорость и пристегиваться ремнями безопасности, обязательно соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров, особенно во время осадков.