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В Башкирии столкнулись две иномарки — пострадало пятеро, в том числе двое детей

21 мая 10:48
Фото: ГИБДД по РБ
Столкнулись две встречные машины, в результате всем участникам ДТП потребовалась медицинская помощь, в том числе и двум детям 4 и 7 лет.

Вечером 20 мая в Октябрьском на ул. Космонавтов произошло ДТП, в котором пострадало пять человек. Предположительно 34-летний местный житель за рулем «Subaru Legacy» при повороте налево не уступил встречной «Hyundai Solaris». В результате столкновения 42-летний водитель «Hyundai», его 40-летняя супруга и двое дочерей 4 и 7 лет получили ранения. Медицинская помощь потребовалась и водителю «Subaru». Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 12 ДТП, в которых 16 человек травмированы.

Фото: ГИБДД по РБ

ГИБДД по РБ напоминает, что сегодня ночью в некоторых районах Башкирии выпал снег, в настоящее время снег с дождем идет в Белорецком районе, аналогичные осадки ожидаются и грядущей ночью. Поэтому водителям транспортных средств следует внимательнее соблюдать ПДД, не превышать положенную скорость и пристегиваться ремнями безопасности, обязательно соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров, особенно во время осадков.

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