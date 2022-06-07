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Глава союза садоводов РФ в Башкирии назвал главную проблему дачников

7 июня 12:07
Фото: 1MI
Развитию садовых некоммерческих товариществ в первую очередь мешает износ электрооборудования и электросетей, заявил Ринат Мигранов в эфире телепередачи «Салям» на БСТ 7 июня.

Об острых проблемах садоводов и садовых некоммерческих товариществ сегодня рассказал председатель союза садоводов России в Башкирии Ринат Мигранов. В эфире утренней программы он заявил, что основная боль и проблема садоводов это изношенные электрические сети и электрическое оборудование. Обе эти проблемы и мешают садовым некоммерческим товариществам в Башкирии развиваться.

Сделал Мигранов и достаточно громкое заявление о том, что порядка в данной сфере не будет, пока не будет решена проблема с повсеместно изношенными электросетями.

В более чем 80% садов электросети остались еще с советских времен. Причем обслуживаются они самими садоводами, что неправильно и противоречит законодательству.Ринат Мигранов

По мнению Мигранова спасти ситуацию можно переводом инфраструктуры садовых товариществ в ведомства распределительных компаний, а также заключать прямые договора с «Энергосбытом».

В свою очередь напомним, что в конце прошлого года власти Башкирии заявили, что в каждом пятом СНТ региона вообще нет электричества. Также на протяжении лета 2021 года на весь регион гремели проблемы СНТ связанные именно с электроснабжением, так до сих пор актуальна проблема с электричеством в самом большом в республике СНТ «Шомырт». История с еще одним СНТ под Уфой также попала в прессу и к её решению пришлось приложить руку главе Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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