Всего 11% россиян регулярно откладывают на старость

Как гласит из данных исследования, более 70% граждан к моменту выхода на пенсию хотели бы иметь «подушку безопасности», чтобы в дальнейшем сохранить привычный образ жизни. При этом отмечается, что как минимум половина респондентов, которые в старости рассчитывают на собственные сбережения, хотели бы по выходе на пенсию располагать суммой не менее 4-5 миллионов рублей, а 30% опрошенных — более пяти миллионов.