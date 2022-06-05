Полеты на юг России будут запрещены до 12 июня

Также ранее стала известна дата открытия курортного сезона в Соль-Илецке. Ранее жителей республики, для которых соль-илецкий курорт был одним из излюбленных мест для летнего отдыха, взволновала новость о повышенной активности в карстах соленых озер, в связи с чем открытие курорта в этом году попало под угрозу.