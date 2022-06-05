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Полеты на юг России будут запрещены до 12 июня

5 июня 09:41
Фото: 1MI
Авиаперелеты в ряд городов центральной и южной частей России находятся под запретом в связи с проведением спецоперации на территории Украины, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на ТАСС

Министерство транспорта РФ продлило запрет полетов в ряд городов центральной и южной частей России в связи продолжением спецоперации на территории Украины. Об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Ранее введенный запрет был пролонгирован в связи с продолжающейся спецоперацией на территории Украины.

Напомним, конце мая Росавиация уже продлевала запрет на полеты в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части России. Так, с момента начала спецоперации были закрыты аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Отмечается, что остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Также ранее стала известна дата открытия курортного сезона в Соль-Илецке. Ранее жителей республики, для которых соль-илецкий курорт был одним из излюбленных мест для летнего отдыха, взволновала новость о повышенной активности в карстах соленых озер, в связи с чем открытие курорта в этом году попало под угрозу.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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