Сбер в Башкирии провел первую сделку, используя сервис Домклик «Бронирование квартир»

В Башкирии прошла первая сделка с использованием сервиса Домклик «Бронирование квартир». Им воспользовались клиенты из Уфы, которые приобрели квартиру в ЖК «Город природы» от застройщика DARS Development.
С помощью сервиса можно быстро и бесплатно забронировать выбранную квартиру, а также получить скидку на ипотеку в размере 0,5%. Им может воспользоваться любой заёмщик Сбербанка, для этого клиенту необходимо выбрать квартиру на Домклик и нажать кнопку «Забронировать».
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Выбранная квартира будет закреплена за пользователем в течение 3-х дней — за это время жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. Обычно этого бывает достаточно, чтобы принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке».
После бронирования с клиентом свяжутся менеджеры Домклик, удалённо проконсультируют по вопросам покупки и сопроводят его на всех дальнейших этапах сделки. Более подробную информацию о сервисе можно узнать на сайте www.domclick.ru.