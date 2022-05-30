Сбер в Башкирии провел первую сделку, используя сервис Домклик «Бронирование квартир»

С помощью сервиса можно быстро и бесплатно забронировать выбранную квартиру, а также получить скидку на ипотеку в размере 0,5%.

В Башкирии прошла первая сделка с использованием сервиса Домклик «Бронирование квартир». Им воспользовались клиенты из Уфы, которые приобрели квартиру в ЖК «Город природы» от застройщика DARS Development. С помощью сервиса можно быстро и бесплатно забронировать выбранную квартиру, а также получить скидку на ипотеку в размере 0,5%. Им может воспользоваться любой заёмщик Сбербанка, для этого клиенту необходимо выбрать квартиру на Домклик и нажать кнопку «Забронировать». Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: «Выбранная квартира будет закреплена за пользователем в течение 3-х дней — за это время жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. Обычно этого бывает достаточно, чтобы принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке». После бронирования с клиентом свяжутся менеджеры Домклик, удалённо проконсультируют по вопросам покупки и сопроводят его на всех дальнейших этапах сделки. Более подробную информацию о сервисе можно узнать на сайте www.domclick.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter