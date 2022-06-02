mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Мы с этой проблемой живём»: Мавлиев высказался о карстовых провалах в Уфе

2 июня 07:11
Фото: Диана Юндина / 1MI
Об особенностях рельефа местности в столице республики сити-менеджер высказался в ходе пресс-конференции 2 июня

В рамках пресс-конференции 2 июня мэр города ответил на вопрос о карстовых провалах в столице республики.

По словам мэра, городские власти стараются работать с данной проблемой на опережение.

— Мы с этой проблемой живем, — резюмировал Ратмир Мавлиев.

Напомним, в начале мая жители Башкирии поделились фотографиями карстового провала, чей диаметр превышает шесть метров. Также ранее в Уфе во внезапно возникшие карстовые провалы неоднократно попадали автомобили, некоторые из которых не найдены по сей день.

#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48