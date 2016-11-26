В Уфе под землю провалилась «Лада- Калина»

Как сообщает телеканал БСТ, автомобиль угодил в провал грунта, который образовался в результате прорыва сети холодного водоснабжения. Выяснить глубину залегания так и не удалось. Чтобы не рисковать жизнями спасателей, было принято решение оставить транспортное средство под землей, засыпав опасный участок. Владельцам утонувшей «Лады» власти города предоставят её аналог.