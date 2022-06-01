Власти Башкирии будут мотивировать женщин рожать из-за низких показателей статистики

Медицинским организациям в Башкирии будут присваивать статусы «Открытый роддом» и «Заботливая женская консультация». Соответствующий документ был опубликован на сайте Минздрава РБ. Данная мера принимается для безопасного и комфортного пребывания рожениц в роддомах, что в дальнейшем сможет мотивировать женщин к рождению детей.
Так, для присвоения статуса «Заботливая женская консультация» медорганизации должны соответствовать следующим критериям:
Для присвоения статуса «Открытый роддом» критерии следующие:
Кроме того, согласно дорожной карте, также планируется проведение лекций о здоровом образе жизни, правильном питании, методах защиты от ЗППП (заболеваний передающихся половым путем — прим.ред.), будет организована и психологическая помощь женщинам, потерявших ребенка, и женщинам при рождении недоношенных детей или детей с патологиями.
Примечательно, что накануне, 31 мая, глава региона сообщил о предварительных итогах переписи населения, согласно которым в Башкирии проживает 4 миллиона 91 тысяча человек. Тем не менее главный показатель — рождаемость — в республики, по словам Хабирова, снижается.
Ранее, житель Башкирии пожаловался в социальных сетях на подарочный набор при выписке из роддома, однако пользователи социальных сетей раскритиковали неизвестного автора и заявили, что новоиспеченным родителям «никто ничем не обязан», ведь рожают граждане для себя. Кроме того, один из пользователей и вовсе спросил: «а что вы сделали для государства, чтобы просить».