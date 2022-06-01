Власти Башкирии будут мотивировать женщин рожать из-за низких показателей статистики

Ранее, житель Башкирии пожаловался в социальных сетях на подарочный набор при выписке из роддома, однако пользователи социальных сетей раскритиковали неизвестного автора и заявили, что новоиспеченным родителям «никто ничем не обязан», ведь рожают граждане для себя. Кроме того, один из пользователей и вовсе спросил: «а что вы сделали для государства, чтобы просить».