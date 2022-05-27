«Могилка вместо ребенка»: роженице в Башкирии отказывают в уголовном деле на медиков

— Нам сказали что много вещей нельзя в реанимацию. При мне была только моя сумка с документами, с телефоном. Все остальные вещи в пакетах, в той комнате. Нам в любом случае нужно было выходить из реанимации, например, в туалет. Это вообще по длинному коридору очень далеко от реанимации. Я вернулась буквально через несколько минуток и увидела, что моего ребёнка нет на кровати, а окно открыто. И вот тогда уже весь персонал роддома появился, где же они все были раньше?! рассказывает Виктория.