«Зажралась мать»: жителя Башкирии захейтили после слов о наборе на выписку из роддома

«Зажралась мать»: жителя Башкирии захейтили после слов о наборе на выписку из роддома
«Зажралась мать»: жителя Башкирии захейтили после слов о наборе на выписку из роддома
29 мая, 13:47ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В социальных сетях неизвестный автор назвал подарок на выписку из роддома в Башкирии «позорным». Публикация вызвала бурную реакцию жителей региона.

В социальных сетях неизвестный автор разместил фотографию подарочного набора на выписку из роддома в Башкирии. Отметим, что в набор входят уголок, кофточка, ползунки, шапочка, сумка, одеяло, вязаный комбинезон и пожарный извещатель.

— Позорный подарок на выписку из роддома. Особо актуален пожарный извещатель. Позор, заявил автор публикации.

Фото:соцсети

Подобное заявление вызвало волну негодования среди жителей Башкирии. В частности, анонимного автора публикации навали «зажравшейся матерью» и напомнили, что «главный подарок — это ребенок, а не набор вещей».

«А что вы сделали для государства, чтобы просить»

Пользователей социальных сетей не на шутку задели слова автора о «позорном» подарке. Так, жительница республики пишет, что «позорным» является не набор на выписку из роддома, а слова автора.

— Эти люди не умеют быть благодарными, — сообщает Ольга.

— Зажралась мать. Новая яжмать, — Алия.

— Вам что надо вообще распашонки от Гуччи. Только в Башкирии выдают скажи спасибо, — Гузель.

— Позор-это вы, мать, которая пишет такое. Спасибо скажите, — Алина.

Кроме того, пользователи задавались вопросами, а «вам должны?», «вы что сделали для государства, чтобы взамен что-либо просить?». Так, Эльвира пишет, что новоиспеченным родителям «никто ничем не обязан», ведь рожают граждане для себя.

— Такое ощущение, что многие только из-за подачек и пособий рожают, — Ксения.

— Надоели уже. Не бери подарок раз не нравится. Вы для себя рожаете детей. И никто вам ничего не обязан приносить на блюдце, — Анна.

Помимо этого, вспомнили и про материнский капитал. В частности, некий Ратмир пишет следующее:

— Есть ещё люди, которые пишут про мат капитал, что этой суммы на жилье не хватает. Будьте довольны тем что вам дают, бесплатно, — Ратмир.

Ангелина тем временем советует автору публикации «радоваться мелочам», по ее мнению, тогда «жизнь заиграет совсем другими красками». Тем временем другая жительница рассказала, что покрывало из подарочного набора — 100% синтетика, а от костюма ребенку по размеру подошла только шапочка.

«Раньше рожали без подарков»

Кроме того, пользователи вспомнили, что «наши мамы» не получали никакие подарки при выписке из роддома. Так, Татьяна вспоминает, что каким-то образом они «без подарков раньше рожали». Аналогичная история и у Елены — «Пособий и капиталов не было. Вырастили как-то».

— Вы что для государства рожаете? В 2009 и такого не было. Я уже молчу когда в 90х матери наши рожали. Я считаю даже очень хороший набор для новорождённого, — пишет жительница республики

— Все вам мало! не для государства же рожаете, нашим мамам вообще только одеяло давали, и никто не жаловался — Нэркэс.

— Человек всегда не доволен. Раньше вообще никакого подарка не было. Вы рожаете для себя и радуйтесь, что самое главное Ваш ребёнок здоров. Некоторые матери и этому рады, — пишет Залия.

— Позорный? Вы 7 лет назад подарок видели? Этот крутой! Там классное, теплое одеяло, вязаный костюм клёвый, такой стоит 1,2-2к, как минимум. Могли и этого не давать, — Арина З.

Также некоторые жительницы рассказали, как с подарочными наборам обстоят дела в других регионах России. В частности, по словам Айгуль, в Сочи «вообще ничего не дарят». Похожая ситуация и в Удмуртии, по словам Элины, ей на выписку дали лишь два подгузника, а вот Ляйсан повезло еще меньше — при выписке она ничего не получила. Тем временем другая жительница сообщает, что в Ямало-Ненецком автономном округе «хорошие подарки от губернатора» — все необходимое на первое время.

Рожайте в Москве

Однако самые щедрые подарочные наборы, по мнению пользователей в комментариях, выдаются новоиспеченным родителям в Москве.

Так, Анна считает, что самый лучший подарок — здоровый ребенок, а если будущих мам волнуют материальные ценности, то пусть уезжают «в Москву тогда рожать», где подарок будет больше.

— В Москве дают либо огромный пакет с тебя ростом. Либо пишешь заявление, что возьмешь деньгами, и тебе выдают стоимость данного пакета. Там 20 с лишним тысяч, — рассказывает Олеся.

На сторону неизвестного автора публикации о «позорном» подарке встала Снежана. Женщина предположила следующее:

— Я думаю, что девушка имеет в виду, что несправедливо, живя в одной стране, платя одинаковые налоги, в Москве получать огромный подарок или 20000 рублей, а в Уфе вот такой вот,— Снежана.

Напомним, в январе Минтруд Башкирии заявлял, что расширил состав набора на выписку новорожденных из роддома. Так, в прошлом году в набор входило шесть предметов: уголок, кофточка, ползунки, шапочка, плед, пожарный извещатель. С 1 марта этого года власти добавили к набору сумку и вязаный комбинезон для новорожденного, а плед заменили одеялом.

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