«Зажралась мать»: жителя Башкирии захейтили после слов о наборе на выписку из роддома

В социальных сетях неизвестный автор разместил фотографию подарочного набора на выписку из роддома в Башкирии. Отметим, что в набор входят уголок, кофточка, ползунки, шапочка, сумка, одеяло, вязаный комбинезон и пожарный извещатель.
— Позорный подарок на выписку из роддома. Особо актуален пожарный извещатель. Позор, заявил автор публикации.
Подобное заявление вызвало волну негодования среди жителей Башкирии. В частности, анонимного автора публикации навали «зажравшейся матерью» и напомнили, что «главный подарок — это ребенок, а не набор вещей».
Пользователей социальных сетей не на шутку задели слова автора о «позорном» подарке. Так, жительница республики пишет, что «позорным» является не набор на выписку из роддома, а слова автора.
— Эти люди не умеют быть благодарными, — сообщает Ольга.
— Зажралась мать. Новая яжмать, — Алия.
— Вам что надо вообще распашонки от Гуччи. Только в Башкирии выдают скажи спасибо, — Гузель.
— Позор-это вы, мать, которая пишет такое. Спасибо скажите, — Алина.
Кроме того, пользователи задавались вопросами, а «вам должны?», «вы что сделали для государства, чтобы взамен что-либо просить?». Так, Эльвира пишет, что новоиспеченным родителям «никто ничем не обязан», ведь рожают граждане для себя.
— Такое ощущение, что многие только из-за подачек и пособий рожают, — Ксения.
— Надоели уже. Не бери подарок раз не нравится. Вы для себя рожаете детей. И никто вам ничего не обязан приносить на блюдце, — Анна.
Помимо этого, вспомнили и про материнский капитал. В частности, некий Ратмир пишет следующее:
— Есть ещё люди, которые пишут про мат капитал, что этой суммы на жилье не хватает. Будьте довольны тем что вам дают, бесплатно, — Ратмир.
Ангелина тем временем советует автору публикации «радоваться мелочам», по ее мнению, тогда «жизнь заиграет совсем другими красками». Тем временем другая жительница рассказала, что покрывало из подарочного набора — 100% синтетика, а от костюма ребенку по размеру подошла только шапочка.
Кроме того, пользователи вспомнили, что «наши мамы» не получали никакие подарки при выписке из роддома. Так, Татьяна вспоминает, что каким-то образом они «без подарков раньше рожали». Аналогичная история и у Елены — «Пособий и капиталов не было. Вырастили как-то».
— Вы что для государства рожаете? В 2009 и такого не было. Я уже молчу когда в 90х матери наши рожали. Я считаю даже очень хороший набор для новорождённого, — пишет жительница республики
— Все вам мало! не для государства же рожаете, нашим мамам вообще только одеяло давали, и никто не жаловался — Нэркэс.
— Человек всегда не доволен. Раньше вообще никакого подарка не было. Вы рожаете для себя и радуйтесь, что самое главное Ваш ребёнок здоров. Некоторые матери и этому рады, — пишет Залия.
— Позорный? Вы 7 лет назад подарок видели? Этот крутой! Там классное, теплое одеяло, вязаный костюм клёвый, такой стоит 1,2-2к, как минимум. Могли и этого не давать, — Арина З.
Также некоторые жительницы рассказали, как с подарочными наборам обстоят дела в других регионах России. В частности, по словам Айгуль, в Сочи «вообще ничего не дарят». Похожая ситуация и в Удмуртии, по словам Элины, ей на выписку дали лишь два подгузника, а вот Ляйсан повезло еще меньше — при выписке она ничего не получила. Тем временем другая жительница сообщает, что в Ямало-Ненецком автономном округе «хорошие подарки от губернатора» — все необходимое на первое время.
Однако самые щедрые подарочные наборы, по мнению пользователей в комментариях, выдаются новоиспеченным родителям в Москве.
Так, Анна считает, что самый лучший подарок — здоровый ребенок, а если будущих мам волнуют материальные ценности, то пусть уезжают «в Москву тогда рожать», где подарок будет больше.
— В Москве дают либо огромный пакет с тебя ростом. Либо пишешь заявление, что возьмешь деньгами, и тебе выдают стоимость данного пакета. Там 20 с лишним тысяч, — рассказывает Олеся.
На сторону неизвестного автора публикации о «позорном» подарке встала Снежана. Женщина предположила следующее:
— Я думаю, что девушка имеет в виду, что несправедливо, живя в одной стране, платя одинаковые налоги, в Москве получать огромный подарок или 20000 рублей, а в Уфе вот такой вот,— Снежана.
Напомним, в январе Минтруд Башкирии заявлял, что расширил состав набора на выписку новорожденных из роддома. Так, в прошлом году в набор входило шесть предметов: уголок, кофточка, ползунки, шапочка, плед, пожарный извещатель. С 1 марта этого года власти добавили к набору сумку и вязаный комбинезон для новорожденного, а плед заменили одеялом.