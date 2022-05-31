Власти Уфы прокомментировали гибель троих человек в коллекторе возле строящегося дома

Напомним, три тела обнаружили в одном из коллекторов близ строящегося дома по улице Гази Загитова. Все трое погибших — мужчины, занимавшиеся установкой дренажного насоса. Подробнее о том, кто выступает застройщиком на теперь уже печально известных территориях, а также о том, какие скандалы были связаны с ним в прошлом, Mkset рассказывал здесь.