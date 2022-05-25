«Нашли спустя сутки»: погибших в коллекторе в Уфе нанял подрядчик госзастройщика

По итогу 2021 года фонд заключил 160 госконтрактов на общую сумму 793 млн рублей. Самое большая доля госконтрактов заключена с управлением капитального строительства Уфы, на сумму 322,7 млн рублей. В пятерку крупнейших заказчиков, также вошли администрации Кумертау (161,5 млн.руб), Мишкинский сельсовет (84,3 млн.руб), Стерлитамак (66,2 млн.руб) и Дюртюли (46,9 млн.руб). Семь контрактов выполнены фондом с неустойкой и все они заключены с администрацией Уфы. Шесть из них были заключены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по региональной программе сокращения непригодного для проживания жилфонда. Один контракт с неустойкой связан с закупкой жилья детям-сиротам.