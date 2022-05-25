Выяснились обстоятельства гибели троих рабочих в коллекторе у строящегося дома в Уфе

Тела погибших обнаружил инженер ФРЖС во время обхода канализационной станции. Сначала он заметил автомобиль подрядчика, потом, после безуспешных попыток позвониться до него дозвониться, подошел к коллектору и увидел всех троих без признаков жизни. По предварительным данным, с момента гибели рабочих прошло около суток.